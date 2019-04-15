Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 785,15 puan azalışla 95.191,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 216,53 puan ve yüzde 0,23 azalarak 95.760,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 56,09 puan ve yüzde 0,06 artışla 96.032,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.191,67 puanı, en yüksek 96.531,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kaybederek 95.191,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.201,01 puan ve yüzde 1,00 azalarak 118.985,20 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 187'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.287,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,29 dolardan işlem görüyor.