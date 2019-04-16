Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.617,33 puan artışla 96.809,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 485,21 puan ve yüzde 0,51 artarak 95.676,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.887,36 puan ve yüzde 1,98 artışla 97.079,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.676,89 puanı, en yüksek 97.102,07 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 değer kazanarak 96.809,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, teknoloji endeksi yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.2324,01 puan ve yüzde 1,87 artarak 121.209,21 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 253'ü prim yaptı, 101'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.276,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.276,16 dolardan işlem görüyor.