FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,44 değer kazanarak 98.203,20 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalarak 235 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.394,19 puan artışla 98.203,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 538,38 puan ve yüzde 0,56 artarak 97.347,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 779,85 puan ve yüzde 0,81 artışla 97.588,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.297,72 puanı, en yüksek 98.661,99 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 değer kazanarak 98.203,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi de yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.942,17 puan ve yüzde 1,60 artarak 123.151,38 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 248'i prim yaptı, 102'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,97'den, bileşik getirisi de yüzde 22,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1302, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 111,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,69 dolardan işlem görüyor.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
PİYASALARPİYASALAR
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Dolarda ani hareketlilik

Dolarda ani hareketlilik

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Burada işçi değil patron aranıyor!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PİYASALAR

PİYASALAR

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.