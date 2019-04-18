FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,34 değer kaybederek 96.886,48 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artarak 238 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.316,72 puan azalışla 96.886,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.911,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.214,26 puan ve yüzde 1,24 azalışla 96.988,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.623,69 puanı, en yüksek 97.912,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederek 96.886,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi de yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.852,90 puan ve yüzde 1,50 azalarak 121.298,48 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 250'si geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.275,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.275,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8054 lira, satışta 5,8286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,38'den, bileşik getirisi de yüzde 21,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3008, dolar/yen paritesi de 111,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,71 dolardan işlem görüyor.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliğiING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği
İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyorİş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.