FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,03 değer kaybederek 96.861,42 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 238 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,06 puan azalışla 96.861,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 195,49 puan ve yüzde 0,20 artarak 97.081,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 74,30 puan ve yüzde 0,08 artışla 96.960,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.737,49 puanı, en yüksek 97.293,09 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 96.861,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,84 puan ve yüzde 0,15 azalarak 121.121,65 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 238 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7880 lira, satışta 5,8112 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8054 lira, satışta 5,8286 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1246, sterlin/dolar paritesi 1,3000, dolar/yen paritesi de 111,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,03 dolardan işlem görüyor.

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecekDenizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek
Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyorBoyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

5 bin lira aylığa eleman bulamıyorlar

5 bin lira aylığa eleman bulamıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

BTA, 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı'nda

BTA, 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı'nda

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.