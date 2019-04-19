Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,06 puan azalışla 96.861,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 195,49 puan ve yüzde 0,20 artarak 97.081,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 74,30 puan ve yüzde 0,08 artışla 96.960,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.737,49 puanı, en yüksek 97.293,09 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 96.861,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,84 puan ve yüzde 0,15 azalarak 121.121,65 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 238 bin 600 lira oldu.