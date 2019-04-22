FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,94 değer kaybederek 95.952,77 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 238 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 908,65 puan azalışla 95.952,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 471,63 puan ve yüzde 0,49 azalarak 96.389,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 644,94 puan ve yüzde 0,67 azalışla 96.216,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.899,48 puanı, en yüksek 96.452,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 95.952,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,66 puan ve yüzde 1,02 azalarak 119.888,99 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 146'sı prim yaptı, 208'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Akbank ve Galatasaray bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.275,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.275,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 238 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8212 lira, satışta 5,8446 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7880 lira, satışta 5,8112 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,11'den, bileşik getirisi de yüzde 21,13'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1255, sterlin/dolar paritesi 1,2978, dolar/yen paritesi de 111,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,94 dolardan işlem görüyor.

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