Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 908,65 puan azalışla 95.952,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 471,63 puan ve yüzde 0,49 azalarak 96.389,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 644,94 puan ve yüzde 0,67 azalışla 96.216,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.899,48 puanı, en yüksek 96.452,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 95.952,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,66 puan ve yüzde 1,02 azalarak 119.888,99 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 146'sı prim yaptı, 208'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Akbank ve Galatasaray bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.275,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.275,20 dolardan işlem görüyor.