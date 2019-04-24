Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 189,41 puan artışla 96.142,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalarak 95.821,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,80 puan ve yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.821,42 puanı, en yüksek 96.537,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 96.142,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,20 puan ve yüzde 0,11 artarak 120.016,20 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 183'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,86 dolardan işlem görüyor.