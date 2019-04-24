FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,20 değer kazanarak 96.142,18 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artarak 240 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 189,41 puan artışla 96.142,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalarak 95.821,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,80 puan ve yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.821,42 puanı, en yüksek 96.537,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 96.142,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,20 puan ve yüzde 0,11 artarak 120.016,20 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 183'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,86 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 240 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8557 lira, satışta 5,8791 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8212 lira, satışta 5,8446 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1195, sterlin/dolar paritesi 1,2949, dolar/yen paritesi de 111,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,33 dolardan işlem görüyor.

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