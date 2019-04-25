Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.643,63 puan azalışla 94.498,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 artarak 96.351,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 397,06 puan ve yüzde 0,41 azalışla 95.745,11 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.891,66 puanı, en yüksek 96.457,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 değer kaybederek 94.498,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,63, teknoloji endeksi yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.280,47 puan ve yüzde 1,90 azalarak 117.735,73 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 71'i prim yaptı, 311'i geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.280,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.280,26 dolardan işlem görüyor.