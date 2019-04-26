FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,30 değer kazanarak 94.783,14 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 244 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 284,60 puan artışla 94.783,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 388,27 puan ve yüzde 0,41 artarak 94.886,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 118,14 puan ve yüzde 0,13 azalışla 94.380,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.046,19 puanı, en yüksek 95.144,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanarak 94.783,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,17 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 414,24 puan ve yüzde 0,35 artarak 118.149,97 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 148'i geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Halkbank, Vestel Elektronik ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.287,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 244 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9191 lira, satışta 5,9429 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8886 lira, satışta 5,9122 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1167, sterlin/dolar paritesi 1,2937, dolar/yen paritesi de 111,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,41 dolardan işlem görüyor.

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