Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 284,60 puan artışla 94.783,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 388,27 puan ve yüzde 0,41 artarak 94.886,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 118,14 puan ve yüzde 0,13 azalışla 94.380,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.046,19 puanı, en yüksek 95.144,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanarak 94.783,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,17 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 414,24 puan ve yüzde 0,35 artarak 118.149,97 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 148'i geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Halkbank, Vestel Elektronik ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.287,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,63 dolardan işlem görüyor.