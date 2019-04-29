Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 248,04 puan azalışla 94.535,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 256,64 puan ve yüzde 0,27 artarak 95.039,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 37,16 puan ve yüzde 0,04 azalışla 94.745,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.236,73 puanı, en yüksek 95.113,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 94.535,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 337,07 puan ve yüzde 0,29 azalarak 117.812,90 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 222'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.279,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.279,54 dolardan işlem görüyor.