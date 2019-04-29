FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,26 değer kaybederek 94.535,10 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 244 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 248,04 puan azalışla 94.535,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 256,64 puan ve yüzde 0,27 artarak 95.039,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 37,16 puan ve yüzde 0,04 azalışla 94.745,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.236,73 puanı, en yüksek 95.113,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 94.535,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 337,07 puan ve yüzde 0,29 azalarak 117.812,90 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 222'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.279,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.279,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 244 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9240 lira, satışta 5,9478 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9191 lira, satışta 5,9429 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1167, sterlin/dolar paritesi 1,2920, dolar/yen paritesi de 111,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,25 dolardan işlem görüyor.

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