FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,93 değer kazanarak 95.415,57 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artarak 246 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 880,47 puan artışla 95.415,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 200,95 puan ve yüzde 0,21 artarak 94.736,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 954,97 puan ve yüzde 1,01 artışla 95.490,07 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.736,05 puanı, en yüksek 95.730,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 95.415,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.199,49 puan ve yüzde 1,02 artarak 119.012,39 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.283,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.283,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9522 lira, satışta 5,9760 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9240 lira, satışta 5,9478 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,67'den, bileşik getirisi de yüzde 23,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1201, sterlin/dolar paritesi 1,3019, dolar/yen paritesi de 111,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,05 dolardan işlem görüyor.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyorYarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacakHazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.