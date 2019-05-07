Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.499,83 puan azalışla 91.482,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalarak 90.801,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.797,80 puan ve yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.698,17 puanı, en yüksek 91.926,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kaybederek 91.482,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, hizmetler endeksi yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.083,92 puan ve yüzde 1,79 azalarak 114.094,88 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 139'u prim yaptı, 219'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.284,23 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.284,23 dolardan işlem görüyor.