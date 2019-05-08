FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,32 değer kaybederek 90.272,19 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artarak 256 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.210,26 puan azalışla 90.272,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 714,73 puan ve yüzde 0,78 azalarak 90.767,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 700,78 puan ve yüzde 0,77 azalışla 90.781,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.734,38 puanı, en yüksek 91.600,57 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kaybederek 90.272,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 3,00, teknoloji endeksi yüzde 3,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.613,31 puan ve yüzde 1,41 azalarak 112.481,57 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 159'u prim yaptı, 199'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.283,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.283,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 256 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1564 lira, satışta 6,1811 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1432 lira, satışta 6,1678 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,02'den, bileşik getirisi de yüzde 25,46'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1206, sterlin/dolar paritesi 1,3009, dolar/yen paritesi de 110,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,90 dolardan işlem görüyor.

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