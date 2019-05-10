Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,48 puan azalışla 88.533,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 794,53 puan ve yüzde 0,90 artarak 89.480,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 26,37 puan ve yüzde 0,03 artışla 88.712,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.315,54 puanı, en yüksek 89.855,50 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederek 88.533,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,21 puan ve yüzde 0,22 azalarak 110.068,52 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 172'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.287,37 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,37 dolardan işlem görüyor.