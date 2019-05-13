Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.250,85 puan azalışla 86.282,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 95,25 puan ve yüzde 0,11 artarak 88.628,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.206,08 puan ve yüzde 1,36 azalışla 87.325,31 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.446,61 puanı, en yüksek 88.740,71 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 değer kaybederek 86.282,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 2,72, teknoloji endeksi yüzde 4,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.696,36 puan ve yüzde 2,45 azalarak 107.372,16 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 57'si prim yaptı, 324'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.297,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.297,45 dolardan işlem görüyor.