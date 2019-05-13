FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,54 değer kaybederek 86.282,54 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 253 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.250,85 puan azalışla 86.282,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 95,25 puan ve yüzde 0,11 artarak 88.628,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.206,08 puan ve yüzde 1,36 azalışla 87.325,31 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.446,61 puanı, en yüksek 88.740,71 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 değer kaybederek 86.282,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 2,72, teknoloji endeksi yüzde 4,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.696,36 puan ve yüzde 2,45 azalarak 107.372,16 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 57'si prim yaptı, 324'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.297,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.297,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0784 lira, satışta 6,1028 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1086 lira, satışta 6,1331 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,38'den, bileşik getirisi de yüzde 26,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1236, sterlin/dolar paritesi 1,2972, dolar/yen paritesi de 109,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,56 dolardan işlem görüyor.

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