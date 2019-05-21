FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,68 değer kaybederek 85.309,58 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalarak 247 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.461,89 puan azalışla 85.309,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 171,88 puan ve yüzde 0,20 artarak 86.943,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.091,43 puan ve yüzde 1,26 azalışla 85.680,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.976,62 puanı, en yüksek 87.153,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kaybederek 85.309,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, teknoloji endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.985,95 puan ve yüzde 1,83 azalarak 106.601,49 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 87'si prim yaptı, 291'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 247 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0383 lira, satışta 6,0625 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0358 lira, satışta 6,0600 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,42'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1176, sterlin/dolar paritesi 1,2778, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,06 dolardan işlem görüyor.

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