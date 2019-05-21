Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.461,89 puan azalışla 85.309,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 171,88 puan ve yüzde 0,20 artarak 86.943,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.091,43 puan ve yüzde 1,26 azalışla 85.680,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.976,62 puanı, en yüksek 87.153,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kaybederek 85.309,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, teknoloji endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.985,95 puan ve yüzde 1,83 azalarak 106.601,49 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 87'si prim yaptı, 291'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,11 dolardan işlem görüyor.