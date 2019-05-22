Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.634,25 puan azalışla 83.675,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 267,65 puan ve yüzde 0,31 azalarak 85.041,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 69,06 puan ve yüzde 0,08 azalışla 85.240,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 83.675,33 puanı, en yüksek 85.580,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kaybederek 83.675,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,35, teknoloji endeksi yüzde 5,07, sanayi endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.098,28 puan ve yüzde 1,97 azalarak 104.503,21 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 69'u prim yaptı, 323'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.275,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.275,84 dolardan işlem görüyor.