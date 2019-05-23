Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 920,83 puan artışla 84.596,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 140,00 puan ve yüzde 0,17 azalarak 83.535,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 767,56 puan ve yüzde 0,92 artışla 84.442,89 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 83.535,32 puanı, en yüksek 84.771,77 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kazanarak 84.596,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.249,22 puan ve yüzde 1,20 artarak 105.752,42 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 187'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.286,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.286,70 dolardan işlem görüyor.