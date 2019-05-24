FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,74 değer kazanarak 86.072,28 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalarak 250 bin 450 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.476,13 puan artışla 86.072,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 393,07 puan ve yüzde 0,46 artarak 84.989,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.146,98 puan ve yüzde 1,36 artışla 85.743,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.985,93 puanı, en yüksek 86.496,30 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,74 değer kazanarak 86.072,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 2,31 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.798,83 puan ve yüzde 1,70 artarak 107.551,25 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 307'si prim yaptı, 65'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Sasa Polyester ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.283,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.283,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 250 bin 450 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0614 lira, satışta 6,0857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1209 lira, satışta 6,1454 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,2691, dolar/yen paritesi de 109,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,59 dolardan işlem görüyor.

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