Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 526,88 puan azalışla 85.545,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 433,26 puan ve yüzde 0,50 artarak 86.505,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 88,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 85.984,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.309,68 puanı, en yüksek 86.945,23 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 85.545,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 824,93 puan ve yüzde 0,77 azalarak 106.726,32 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 197'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.285,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,29 dolardan işlem görüyor.