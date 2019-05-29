Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 408,68 puan artışla 87.186,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 155,08 puan ve yüzde 0,18 artarak 86.932,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 706,16 puan ve yüzde 0,81 artışla 87.483,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.558,76 puanı, en yüksek 87.769,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 87.186,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 589,59 puan ve yüzde 0,54 artarak 108.801,28 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 127'si prim yaptı, 231'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.281,83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.281,83 dolardan işlem görüyor.