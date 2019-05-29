FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kazanarak 87.186,30 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 248 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 408,68 puan artışla 87.186,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 155,08 puan ve yüzde 0,18 artarak 86.932,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 706,16 puan ve yüzde 0,81 artışla 87.483,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.558,76 puanı, en yüksek 87.769,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 87.186,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 589,59 puan ve yüzde 0,54 artarak 108.801,28 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 127'si prim yaptı, 231'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.281,83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.281,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 248 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0110 lira, satışta 6,0351 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0349 lira, satışta 6,0591 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,27'den, bileşik getirisi de yüzde 25,74'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1127, sterlin/dolar paritesi 1,2617, dolar/yen paritesi de 109,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,41 dolardan işlem görüyor.

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