Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.825,32 puan artışla 90.011,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 845,88 puan ve yüzde 0,97 artarak 88.032,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.768,82 puan ve yüzde 2,03 artışla 88.955,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.032,19 puanı, en yüksek 90.011,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,24 değer kazanarak 90.011,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,64, sanayi endeksi yüzde 2,62, teknoloji endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 2,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.603,93 puan ve yüzde 3,31 artarak 112.405,21 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 340'ı prim yaptı, 48'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.288,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.288,11 dolardan işlem görüyor.