Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 578,11 puan artışla 90.589,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalarak 89.824,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 558,99 puan ve yüzde 0,62 azalışla 89.452,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.975,13 puanı, en yüksek 90.589,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazanarak 90.589,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 1,63, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 934,54 puan ve yüzde 0,83 artarak 113.339,75 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 222'si prim yaptı, 136'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Tüpraş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.300,52 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.300,52 dolardan işlem görüyor.