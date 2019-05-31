FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,64 değer kazanarak 90.589,73 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 243 bin 630 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 578,11 puan artışla 90.589,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalarak 89.824,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 558,99 puan ve yüzde 0,62 azalışla 89.452,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.975,13 puanı, en yüksek 90.589,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazanarak 90.589,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 1,63, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 934,54 puan ve yüzde 0,83 artarak 113.339,75 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 222'si prim yaptı, 136'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Tüpraş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.300,52 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.300,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 243 bin 630 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8572 lira, satışta 5,8806 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9194 lira, satışta 5,9431 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,37'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1143, sterlin/dolar paritesi 1,2605, dolar/yen paritesi de 108,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,19 dolardan işlem görüyor.

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