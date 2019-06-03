Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesinde 244,09 puan değer kaybederek 90.345,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 254,15 puan ve yüzde 0,28 azalarak 90.335,58 puandan başladı. Cuma gününe kadar sürecek bayram tatili öncesinde saat 12.40'a kadar gerçekleştirilen işlemlerde en düşük 89.819,98 puanı, en yüksek 90.867,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 90.345,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydederken, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 352,46 puan ve yüzde 0,31 azalarak 112.987,29 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 162'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koza Anadolu Metal ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.314,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla 1.314,20 dolardan işlem görüyor.