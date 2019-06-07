Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.463,45 puan artışla 93.809,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 220,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 90.566,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.242,88 puan ve yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.295,67 puanı, en yüksek 93.809,09 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,97, sanayi endeksi yüzde 2,11, teknoloji endeksi yüzde 3,11, hizmetler endeksi yüzde 3,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.664,40 puan ve yüzde 4,13 artarak 117.651,69 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 336'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.345,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.345,60 dolardan işlem görüyor.