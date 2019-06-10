Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 293,99 puan artışla 94.103,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 47,57 puan ve yüzde 0,05 azalarak 93.761,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 104,91 puan ve yüzde 0,11 artışla 93.914,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.013,89 puanı, en yüksek 94.448,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 94.103,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,86 puan ve yüzde 0,20 artarak 117.887,55 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 263'ü prim yaptı, 106'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.328,91 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.328,91 dolardan işlem görüyor.