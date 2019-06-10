FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,31 değer kazanarak 94.103,07 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,16 azalarak 247 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 293,99 puan artışla 94.103,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 47,57 puan ve yüzde 0,05 azalarak 93.761,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 104,91 puan ve yüzde 0,11 artışla 93.914,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.013,89 puanı, en yüksek 94.448,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 94.103,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,86 puan ve yüzde 0,20 artarak 117.887,55 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 263'ü prim yaptı, 106'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.328,91 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.328,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 247 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8029 lira, satışta 5,8262 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8314 lira, satışta 5,8547 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,04'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1315, sterlin/dolar paritesi 1,2688, dolar/yen paritesi de 108,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,02 dolardan işlem görüyor.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladıTHY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı
TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”taTSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

10 milyon kişi başvurdu

10 milyon kişi başvurdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta

TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta

OSD: Elektrikli araçlara geçiş için yapısal iyileştirmeler gerekir

OSD: Elektrikli araçlara geçiş için yapısal iyileştirmeler gerekir

‘Blockchain İAÜ’ hayata geçiyor

‘Blockchain İAÜ’ hayata geçiyor

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.