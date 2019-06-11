FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,36 değer kaybederek 92.825,57 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 246 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.277,51 puan azalışla 92.825,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 236,46 puan ve yüzde 0,25 artarak 94.339,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 364,51 puan ve yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.654,25 puanı, en yüksek 94.589,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kaybederek 92.825,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 2,53, hizmetler endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.736,82 puan ve yüzde 1,47 azalarak 116.150,73 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 233'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.326,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.326,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 246 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7751 lira, satışta 5,7982 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8029 lira, satışta 5,8262 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,2718, dolar/yen paritesi de 108,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,73 dolardan işlem görüyor.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyızTÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız
PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldıPayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası ne yapacak?

Onlar pilot olamayacak!

Onlar pilot olamayacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Çimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldi

Çimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldi

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.