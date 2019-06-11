Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.277,51 puan azalışla 92.825,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 236,46 puan ve yüzde 0,25 artarak 94.339,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 364,51 puan ve yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.654,25 puanı, en yüksek 94.589,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kaybederek 92.825,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 2,53, hizmetler endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.736,82 puan ve yüzde 1,47 azalarak 116.150,73 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 233'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.326,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.326,21 dolardan işlem görüyor.