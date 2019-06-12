Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 219,73 puan azalışla 92.605,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 88,24 puan ve yüzde 0,10 azalarak 92.737,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 388,33 puan ve yüzde 0,42 artışla 93.213,90 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.402,08 puanı, en yüksek 93.614,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybederek 92.605,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,51 puan ve yüzde 0,23 azalarak 115.883,22 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Koza Anadolu Metal Madencilik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.335,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.335,56 dolardan işlem görüyor.