Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.104,35 puan azalışla 90.501,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalarak 92.172,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.455,90 puan ve yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.501,48 puanı, en yüksek 92.172,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 değer kaybederek 90.501,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 3,42 ve hizmetler endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.746,88 puan ve yüzde 2,37 azalarak 113.136,34 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 80'i prim yaptı, 309'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.337,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.337,85 dolardan işlem görüyor.