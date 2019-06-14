Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 285,53 puan artışla 90.787,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 341,27 puan ve yüzde 0,38 artarak 90.842,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 59,53 puan ve yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.024,05 puanı, en yüksek 91.322,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 90.787,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 372,35 puan ve yüzde 0,33 artarak 113.508,69 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.349,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.349,48 dolardan işlem görüyor.