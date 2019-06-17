Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.462,79 puan artışla 92.249,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 311,49 puan ve yüzde 0,34 azalarak 90.475,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 753,61 puan ve yüzde 0,83 artışla 91.540,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.392,10 puanı, en yüksek 92.565,50 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 92.249,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 2,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.952,30 puan ve yüzde 1,72 artarak 115.461,00 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 306'sı prim yaptı, 74'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.338,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.338,53 dolardan işlem görüyor.