Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.968,90 puan artışla 94.218,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,91 puan ve yüzde 0,06 artarak 92.309,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.338,02 puan ve yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.083,04 puanı, en yüksek 94.251,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 değer kazanarak 94.218,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,46, hizmetler endeksi yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 1,70, teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.419,85 puan ve yüzde 2,10 artarak 117.880,85 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 275'i prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.347,42 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.347,42 dolardan işlem görüyor.