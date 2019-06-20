FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,09 değer kaybederek 94.157,69 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 256 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 86,37 puan azalışla 94.157,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 982,64 puan ve yüzde 1,04 artarak 95.226,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.678,34 puan ve yüzde 1,78 artışla 95.922,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.038,28 puanı, en yüksek 95.954,82 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederek 94.157,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 140,93 puan ve yüzde 0,12 azalarak 117.831,37 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 141'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.384,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.384,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 256 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7270 lira, satışta 5,7500 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8477 lira, satışta 5,8712 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,58'den, bileşik getirisi de yüzde 20,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,2696, dolar/yen paritesi de 107,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,38 dolardan işlem görüyor.

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