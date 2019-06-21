FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,14 değer kaybederek 94.022,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artarak 261 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,42 puan azalışla 94.022,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalarak 94.033,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 415,41 puan ve yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.025,04 puanı, en yüksek 94.377,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederek 94.022,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,66 puan ve yüzde 0,05 azalarak 117.766,70 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 211'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.392,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.392,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 261 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7875 lira, satışta 5,8107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7270 lira, satışta 5,7500 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,07'den, bileşik getirisi de yüzde 19,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,2695, dolar/yen paritesi de 107,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,23 dolardan işlem görüyor.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz olduPLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

MB - Konut fiyatları Nisan’da yıllık reel yüzde 14.02 düştü

MB - Konut fiyatları Nisan’da yıllık reel yüzde 14.02 düştü

Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da 10 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da 10 puan arttı

Akbank'tan "enflasyona karşı korumalı" üç yeni mevduat hesabı

Akbank'tan "enflasyona karşı korumalı" üç yeni mevduat hesabı

Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı

Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.