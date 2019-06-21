Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,42 puan azalışla 94.022,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalarak 94.033,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 415,41 puan ve yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.025,04 puanı, en yüksek 94.377,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederek 94.022,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,66 puan ve yüzde 0,05 azalarak 117.766,70 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 211'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.392,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.392,74 dolardan işlem görüyor.