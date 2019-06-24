FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,23 değer kazanarak 95.182,49 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 262 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.160,21 puan artışla 95.182,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artarak 96.039,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.283,03 puan ve yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.897,54 puanı, en yüksek 96.211,77 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazanarak 95.182,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi 0,80 yüzde değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.552,29 puan ve yüzde 1,32 artarak 119.319,00 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 252'si prim yaptı, 110'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.409,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.409,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 262 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7403 lira, satışta 5,7633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7875 lira, satışta 5,8107 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,66'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1392, sterlin/dolar paritesi 1,2724, dolar/yen paritesi de 107,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,29 dolardan işlem görüyor.

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