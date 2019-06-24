Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.160,21 puan artışla 95.182,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artarak 96.039,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.283,03 puan ve yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.897,54 puanı, en yüksek 96.211,77 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazanarak 95.182,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi 0,80 yüzde değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.552,29 puan ve yüzde 1,32 artarak 119.319,00 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 252'si prim yaptı, 110'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.409,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.409,41 dolardan işlem görüyor.