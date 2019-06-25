FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 95.421,05 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artarak 264 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 238,57 puan artışla 95.421,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 166,00 puan ve yüzde 0,12 azalarak 95.066,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 74,44 puan ve yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.619,16 puanı, en yüksek 95.994,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanarak 95.421,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,70, teknoloji endeksi 0,04 yüzde değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 149,54 puan ve yüzde 0,13 artarak 119.468,53 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 154'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, İş Bankası (C) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.432,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.432,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 264 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7863 lira, satışta 5,8095 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7403 lira, satışta 5,7633 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,2724, dolar/yen paritesi de 106,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,12 dolardan işlem görüyor.

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