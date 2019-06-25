Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 238,57 puan artışla 95.421,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 166,00 puan ve yüzde 0,12 azalarak 95.066,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 74,44 puan ve yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.619,16 puanı, en yüksek 95.994,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanarak 95.421,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,70, teknoloji endeksi 0,04 yüzde değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 149,54 puan ve yüzde 0,13 artarak 119.468,53 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 154'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, İş Bankası (C) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.432,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.432,05 dolardan işlem görüyor.