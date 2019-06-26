Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 589,86 puan azalışla 94.831,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 113,24 puan ve yüzde 0,12 artarak 95.534,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 212,23 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.633,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.519,12 puanı, en yüksek 95.847,64 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybederek 94.831,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 886,42 puan ve yüzde 0,74 azalarak 118.582,11 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 145'i prim yaptı, 212'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.410,78 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.410,78 dolardan işlem görüyor.