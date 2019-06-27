Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 741,93 puan artışla 95.573,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 425,27 puan ve yüzde 0,45 artarak 95.256,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 585,94 puan ve yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.256,46 puanı, en yüksek 95.990,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 95.573,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 939,19 puan ve yüzde 0,79 artarak 119.521,31 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Vestel Elektronik ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.404,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.404,10 dolardan işlem görüyor.