FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 3,37 değer kazanarak 99.735,68 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,48 azalarak 252 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.250,35 puan artışla 99.735,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.177,53 puan ve yüzde 2,26 artarak 98.662,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.574,91 puan ve yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.374,47 puanı, en yüksek 99.970,58 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,37 değer kazanarak 99.735,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,50, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi de yüzde 3,33, teknoloji endeksi yüzde 4,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.442,98 puan ve yüzde 3,67 artarak 125.366,67 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 313'ü prim yaptı, 69'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.394,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.394,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,48 azalışla 252 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6752 lira, satışta 5,6980 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7510 lira, satışta 5,7741 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 19,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,2652, dolar/yen paritesi de 108,31 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,16 dolardan işlem görüyor.

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