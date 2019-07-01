Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.250,35 puan artışla 99.735,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.177,53 puan ve yüzde 2,26 artarak 98.662,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.574,91 puan ve yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.374,47 puanı, en yüksek 99.970,58 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,37 değer kazanarak 99.735,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,50, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi de yüzde 3,33, teknoloji endeksi yüzde 4,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.442,98 puan ve yüzde 3,67 artarak 125.366,67 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 313'ü prim yaptı, 69'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.394,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.394,60 dolardan işlem görüyor.