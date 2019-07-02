Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 465,30 puan artışla 100.200,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 82,17 puan ve yüzde 0,08 artarak 99.817,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,36 puan ve yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.178,93 puanı, en yüksek 100.341,64 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 100.200,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi de yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 337,94 puan ve yüzde 0,27 artarak 125.704,62 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 224'ü prim yaptı, 143'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.397,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.397,16 dolardan işlem görüyor.