FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kazanarak 100.200,97 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artarak 253 bin 550 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 465,30 puan artışla 100.200,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 82,17 puan ve yüzde 0,08 artarak 99.817,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,36 puan ve yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.178,93 puanı, en yüksek 100.341,64 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 100.200,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi de yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 337,94 puan ve yüzde 0,27 artarak 125.704,62 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 224'ü prim yaptı, 143'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.397,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.397,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 253 bin 550 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6630 lira, satışta 5,6857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6752 lira, satışta 5,6980 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 108,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,65 dolardan işlem görüyor.

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