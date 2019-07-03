Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 837,65 puan azalışla 99.363,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 251,81 puan ve yüzde 0,25 artarak 100.452,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 406,01 puan ve yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.142,66 puanı, en yüksek 100.500,83 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kaybederek 99.363,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 2,12, sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 947,17 puan ve yüzde 0,75 azalarak 124.757,44 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 259'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ICBC Turkey Bank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.420,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.420,60 dolardan işlem görüyor.