Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,88 puan artışla 99.382,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 367,64 puan ve yüzde 0,37 artarak 99.730,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 334,80 puan ve yüzde 0,34 azalışla 99.028,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.527,33 puanı, en yüksek 100.008,70 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanarak 99.382,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 258,57 puan ve yüzde 0,21 artarak 125.016,01 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 200'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.415,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.415,36 dolardan işlem görüyor.