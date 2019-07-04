FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,02 değer kazanarak 99.382,20 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalarak 254 bin 680 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,88 puan artışla 99.382,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 367,64 puan ve yüzde 0,37 artarak 99.730,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 334,80 puan ve yüzde 0,34 azalışla 99.028,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.527,33 puanı, en yüksek 100.008,70 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanarak 99.382,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 258,57 puan ve yüzde 0,21 artarak 125.016,01 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 200'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.415,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.415,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 254 bin 680 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5895 lira, satışta 5,6119 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6253 lira, satışta 5,6478 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,20'den, bileşik getirisi de yüzde 19,03'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1283, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 107,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,88 dolardan işlem görüyor.

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