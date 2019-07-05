FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 252,58 puan artışla 99.634,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,42 puan ve yüzde 0,05 artarak 99.427,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 560,71 puan ve yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.261,94 puanı, en yüksek 100.447,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 370,42 puan ve yüzde 0,30 artarak 125.386,44 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 207'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.395,73 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.395,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5968 lira, satışta 5,6192 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5895 lira, satışta 5,6119 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,02'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,39 dolardan işlem görüyor.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyonBakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon
GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladıGAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

ÖTV indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncellendi

ÖTV indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncellendi

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.