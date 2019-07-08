Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 939,34 puan azalışla 98.695,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.528,75 puan ve yüzde 1,53 azalarak 98.106,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.073,52 puan ve yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.890,96 puanı, en yüksek 99.100,17 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 98.695,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 0,82 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.374,25 puan ve yüzde 1,10 azalarak 124.012,19 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 228'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.398,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.398,05 dolardan işlem görüyor.