Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.884,22 puan azalışla 96.811,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,03 artarak 98.724,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 914,45 puan ve yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.783,93 puanı, en yüksek 99.115,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kaybederek 96.811,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, teknoloji endeksi yüzde 3,81, sanayi endeksi yüzde 1,66 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.285,28 puan ve yüzde 1,84 azalarak 121.726,91 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 71'i prim yaptı, 316'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.397,07 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.397,07 dolardan işlem görüyor.