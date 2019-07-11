FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,83 değer kazanarak 99.406,44 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artarak 259 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 821,15 puan artışla 99.406,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 842,71 puan ve yüzde 0,85 artarak 99.428,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 791,38 puan ve yüzde 0,80 artışla 99.376,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.932,53 puanı, en yüksek 99.726,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kazanarak 99.406,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 1,94 ve hizmetler endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.090,06 puan ve yüzde 0,88 artarak 125.098,05 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 217'si prim yaptı, 141'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.411,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.411,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 259 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6625 lira, satışta 5,6852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7341 lira, satışta 5,7571 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,41'den, bileşik getirisi de yüzde 19,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2543, dolar/yen paritesi de 108,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,22 dolardan işlem görüyor.

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