Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.308,10 puan azalışla 97.098,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,26 puan ve yüzde 0,05 artarak 99.460,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 607,30 puan ve yüzde 0,61 azalışla 98.799,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.855,16 puanı, en yüksek 99.870,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 değer kaybederek 97.098,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 3,37, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.858,95 puan ve yüzde 2,29 azalarak 122.239,10 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 54'ü prim yaptı, 338'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.407,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.407,65 dolardan işlem görüyor.