FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,96 değer kazanarak 98.028,49 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artarak 259 bin 500 liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 930,15 puan artışla 98.028,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 762,07 puan ve yüzde 0,78 artarak 97.860,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 967,84 puan ve yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.633,85 puanı, en yüksek 98.753,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazanarak 98.028,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 1,24 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.249,84 puan ve yüzde 1,02 artarak 123.488,94 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 278'i prim yaptı, 84'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.410,23 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.410,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 259 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6987 lira, satışta 5,7216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6877 lira, satışta 5,7104 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,2414, dolar/yen paritesi de 108,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,90 dolardan işlem görüyor.

Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi! Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
“Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek”“Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bütçe açığı belli oldu

Bütçe açığı belli oldu

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek”

“Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek”

Otomotiv sektöründe "teknoloji kiralama" dönemi

Otomotiv sektöründe "teknoloji kiralama" dönemi

Lincoln Electric’den yüzde 20-30 tasarruflu kaynak makineleri

Lincoln Electric’den yüzde 20-30 tasarruflu kaynak makineleri

Markalı konut projelerinde satışların yüzde 7.0’si yabancılara

Markalı konut projelerinde satışların yüzde 7.0’si yabancılara

DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 20.1'e, işsiz 6.96 milyona ulaştı

DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 20.1'e, işsiz 6.96 milyona ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.