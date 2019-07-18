Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.760,08 puan artışla 101.566,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 89,50 puan ve yüzde 0,09 azalarak 99.716,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 589,84 puan ve yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.388,13 puanı, en yüksek 101.844,61 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazanarak 101.566,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.397,49 puan ve yüzde 1,91 artarak 128.236,93 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 286'sı prim yaptı, 79'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.424,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.424,82 dolardan işlem görüyor.