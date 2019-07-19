FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,28 değer kazanarak 101.849,19 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 260 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 282,94 puan artışla 101.849,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 816,13 puan ve yüzde 0,80 artarak 102.382,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 879,12 puan ve yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.665,15 puanı, en yüksek 102.881,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 101.849,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 381,49 puan ve yüzde 0,30 artarak 128.618,42 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 154'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.428,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.428,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6276 lira, satışta 5,6502 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6872 lira, satışta 5,7100 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,96'dan, bileşik getirisi de yüzde 17,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1218, sterlin/dolar paritesi 1,2503, dolar/yen paritesi de 107,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,28 dolardan işlem görüyor.

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